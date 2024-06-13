رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 06:31 مساءً - يهنئ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال كرم جبر، إنه يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيد هذه الأيام على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.

واختتم، حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار.