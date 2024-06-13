احتفالا بعيد الأضحى المبارك.. الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة(فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 06:32 مساءً -

بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محأورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة ألفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا وأحد" تحت رعاية/ السيد رئيس الجمهورية تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.

حيث تم توجيه عدد من القوافل إلى أهإلى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة الأسمرات بالمقطم- مدينة أهالينا بالسلام- مدينة المحروسة بالسلام- روضة السيدة زينب – مدينة معاً بالسلام – مدينة الخيالة بالبساتين" لتوزيع عبوات المواد الغذائية تزامناً مع الإحتفال بتلك المناسبة

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.