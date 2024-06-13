"مانشيت" يقدم حلقة خاصة من الأراضي المقدسة لرصد استعدادات موسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 08:26 مساءً - قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، من الأراضي المقدسة ويسلط الضوء على الجهود السعودية في رعاية الحجاج.

وأجرت كاميرا "مانشيت" جولة توثيقية بالأراضي المقدسة لرصد الاستعدادات السعودية الضخمة لموسم الحج 2024، ولأول مرة خدمات مميزة وتقنيات متقدمة وخدمات ذكاء اصطناعي في تأمين استعدادات الحج، حيث توفر السعودية منظومة متكاملة من الخدمات المميزة لتسهيل مناسك الحج 1445ه.

برنامج "مانشيت" يقدمه الإعلامي جابر القرموطي يومي الخميس والجمعة، على قناة سي بي سي، ويذاع في تمام الساعة السابعة مساءً.