بعد إنتهاء الشوط الأول بالدوري.. بيراميدز يتقدم على سموحة (2 - 0)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 08:26 مساءً - أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره سموحة متقدما بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد الدفاع الجوي.

جاء هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 18، بعد تمريرة من مصطفى فتحي إلى فاخري لاكاي الذي راوغ أرثر ثم الهاني سليمان وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 25 عزز الفريق السماوي تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة طولية من وليد الكرتي إلى مصطفى فتحي الذي اخترق بشكل رائع وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بميدو مصطفى وتسكن الشباك، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع تحصل سموحة على ضربة جزاء سددها حسام حسن وتصدى لها أحمد الشناوي.

يتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، فيما يبحث سموحة عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام بيراميدز الليلة، لمواصلة عروضه الطيبة في الفترة الماضية، بعدما وصل إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويرغب في تفادي مطب الفريق السماوي اليوم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي، وفي الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة، والهجوم: فخري لاكاي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

وضم تشكيل سموحة: "في حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"، والوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة، وفي الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن".

وجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.