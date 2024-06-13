نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من السكة الحديد بشأن حريق قطار أبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار رقم 164 إكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الإسكندرية/ أسوان بالجرار رقم 2544 ما بين محطتي أبو النمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج أبو النمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار وتنبه على الفور على السائق بالوقوف والمرور على القطار وتصريف العربة.

وقالت الهيئة، إنه تم ذلك وتم استئناف المسير مرة أخرى والقطار بحالة جيدة ودون أي ملاحظات.

وأهابت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر، بوسائل الإعلام المختلفه بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار وعدم تلقي الأخبار إلا من المصادر الرسمية بالهيئة وذلك تجنبا لإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.