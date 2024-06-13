8 هاتريك تزين 16 نسخة من كأس أمم أوروبا عبر التاريخ قبل يورو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 09:32 مساءً - نجح العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا في ترك بصمة تهديفية رائعة لا تنسى خلال منافسات بطولة أمم أوروبا على مدار السنوات الماضية، من خلال تسجيل 3 أهداف "هاتريك" خلال مباراة واحدة.

تنطلق منافسات النسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، فى ألمانيا غدا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم قائمة الشرف 7 لاعبين سجلوا "هاتريك" 8 مرات في البطولة الأوروبية، حيث يعد النجم الفرنسي ميشيل بلاتينى هو اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثية مرتين في أمم أوروبا.

وجاءت القائمة، كالتالى..

ديتر مولر – مباراة ألمانيا 4 ضد 2 يوغوسلافيا – نصف نهائي نسخة 1976 – هاتريك خلال 37 دقيقة

كلاوس ألوفس – مباراة ألمانيا 3 ضد 2 هولندا – مرحلة المجموعات نسخة 1980 – هاتريك خلال 45 دقيقة

ميشيل بلاتينى – مباراة فرنسا 5 ضد 0 بلجيكا – مرحلة المجموعات نسخة 1984 – هاتريك خلال 85 دقيقة

ميشيل بلاتينى – مباراة فرنسا 3 ضد 2 يوغوسلافيا – مرحلة المجموعات نسخة 1984 – هاتريك خلال 18 دقيقة

ماركو فان باستن – مباراة هولندا 3 ضد 1 إنجلترا – مرحلة المجموعات نسخة 1988 – هاتريك خلال 31 دقيقة

سيرجيو كونسيساو – مباراة البرتغال 3 ضد 0 ألمانيا – مرحلة المجموعات نسخة 2000 – هاتريك خلال 36 دقيقة

باتريك كلويفرت – مباراة هولندا 6 ضد 1 يوغوسلافيا – ربع نهائي نسخة 2000 – هاتريك خلال 30 دقيقة

ديفيد فيا – مباراة إسبانيا 4 ضد 1 روسيا – مرحلة المجموعات نسخة 2008 – هاتريك خلال 55 دقيقة