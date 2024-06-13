فريق أسامة حمدى يفوز على محمد عبد الوهاب فى الأحياء بـ"مصر تستطيع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 09:32 مساءً - شهدت حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي إم سي، ضمن سلسلة حلقات المراجعات النهائية في مادة الأحياء، منافسة قوية بين فريقي بروفيسور أسامة حمدي وبروفيسور محمد عبد الوهاب.

وبدأت المنافسة بتقدم نسبي لفريق "أسامة حمدي" على منافسه "محمد عبدالوهاب"، وظلت المنافسة مشتعلة بين الفريقين طوال الحلقة وسط تحقيق معدلات إجابة صحيحة بنسبة كبيرة مما لقى إعجاب وتقدير الاعلامي احمد فايق على مستوى الطالبات المشاركات في مسابقة مادة الأحياء.

وتفاوت الاسئلة بين السهل والمتوسط والصعب ولكن طالبات الفريقين تمكن من اجتياز جميع مراحل اسئلة ببرنامج "مصر تستطيع"، وانتهت الحلقة بفوز فريق "أسامة حمدي" على منافسه "محمد عبدالوهاب بـ10 نقاط مقابل 9 نقاط.

ويحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، والذي يقدمه الاعلامي أحمد فايق على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد الأساسية في شكل مسابقة بين عدة فرق.