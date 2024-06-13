أمين الفتوى: حجوا من بيوتكم بالأعمال الصالحة والذكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 10:29 مساءً - أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "ماذا افعل انا الان لست على عرفات ولست ممن اكرمهم بالحج هذا العام انا اعمل ايه هنا بقى؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لننطلق من التلبيه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، (وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) نعم ان لم نكن هناك باجسادنا فلنكن بارواحنا ومشاعرنا وجهنا الى ربنا الحج في اللغه القصد ومن هنا جاء المدخل الرائع مدخل اللغه ما معنى الحج في اللغه الحج لغه القصد القصد فان استطعت ان تقصد الى المناسك بجسدك وروحك فبها ونعمت وان لم تستطع فلا تحرمن نفسك من الشعور والاحساسببعظمه هذه الايام ومن هنا جاءت عظمه الايام العشر عظيم انها حرم زماني ان وافقها الحرم المكاني واكرمك الله بالمثول في المناسك المباركه فذلك منه من الله".

وتابع: "فلا تحرم نفسك من أن تعيش في الحرم الزماني الحر ارايت نفسك وانت امام الكعبه كيف تنهمر عيناك بالدمع وانت امام باب الملتزم وانت امام الحجر الاسعد ليكن حالك كذلك في الحرم الزماني نحن في ايام مباركه هي منحه ربانيه ونفح قدسيه يخبرنا الحبيب صلى الله عليه واله وسلم فيها ان العمل الصالح احب الى الله تعالى فيها من اي زمان اخر الله

قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ام يريد منا ان نعيش حاله التوجه الى الله تعالى ليس شرطا ان تذهب الى المناسك ولكن عليك ان تتوجه الى رب المناسك ان لم احضر اليها فلا استحضرها بمعناها

عش حاله الحج والقصد الى الله عش حاله القرب منه سبحانه ولذلك ندب الشرع الى الاعمال الصالحه في هذه الايام المباركه".

وأعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.