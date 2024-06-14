أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في كل المحافظات

بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يتساءل كافة المسلمين في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يختلف الموعد على حسب كل محافظة، حيث تعد صلاة العيد من أفضل مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى، التي يؤديها المسلمين، فيذهب المسلمين لأداء صلاة العيد وهم يرتدون ملابس جديدة ونظيفة، وهذا اتباعا لسنة رسول الله، وبعد صلاة العيد مباشرة يذهب المسلمين لذبح الأضاحي، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والتي قد كان ينتظره كافة المسلمين حول العالم بفارغ الصبر، ويكون الموعد كالتالي: يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، ويستمر العيد أربع أيام متتالية، حتى ينتهي يوم الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو، الموافق 13 ذي الحجة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 مصر

يتساءل كافة المواطنين المصريين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والتي تكون كالتالي: القاهرة 6:18، الجيزة 6:18، الإسكندرية 6:20، بورسعيد 6:11، السويس 6:13، العريش 6:05، الطور 6:13، سانت كاترين 6:11، طابا 6:05، شرم الشيخ 6:11، دمنهور 6:19،طنطا 6:17، المنصورة 6:15، الزقازيق 6:16، بنها 6:17، شبين الكوم 6:18، كفر الشيخ 6:17، الفيوم 6:21، بني سويف 6:21، المنيا 6:25، أسيوط 6:25، سوهاج 6:24، أسوان 6:25، أبو سمبل 6:34، مرسى مطروح 6:31، الغردقة 6:15، الخارجة 6:33، الإسماعيلية 6:12، دمياط 6:12، السلوم 6:39، نويبع 6:07، حلايب 6:14، شلاتين 6:16.



أكلات عيد الأضحى المبارك في مصر



هناك العديد من الأكلات التي يفضل المسلمين في مصر القيام بها في عيد الأضحى المبارك، والتي تشتهر بها مصر، ومن هذه الأكلات: الفتة، وتعد من الوجبات الأساسية في العيد، اللحوم والكفتة المشوية، الممبار، الطحال، والفشة، والكرشة بشكل عام.