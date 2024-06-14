خالد صديق يرد على شائعات قطع الأشجار: 88% من حدائق الفسطاط زراعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مسألة قطع الأشجار في مصر أمر غير صحيح، فنموذج حدائق الفسطاط تقارب 500 فدان، منها 88% زراعات فقط.

أضاف خالد صديق، في مداخلة عبر زووم لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن حدائق الفسطاط كانت مقلب للنفايات والقمامة في قلب القاهرة التاريخية، وتحولت لحديقة، وعلق: "إحنا بنعمل من الفسيخ شربات".

وتابع خالد صديق: "أكثر من 25% من كل المسطحات المباني العمرانية للمشروعات السكنية والمدن الجديدة أصبحت خضراء، بعدما كانت صحراء".

وأتم: "عندما نزيل شجرة بسبب إقامة مشروع، نزرع أمامها 10 و100 شجرة أخرى، وحتى الآن نفذنا زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة، في ضوء حرص الحكومة على زيادة المسطحات الخضراء في المشروعات الجديدة".