التنمية المحلية: نفذنا 7.6 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنهم يعملون منذ عام 2022 في خطة 7 سنوات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة تمتد لـ2029، مفيدا بأنههم أنجزوا المرحلة الاولى بتنفيذ 7.6 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الاعلامية سارة طه، على قناة on، أنهم يعملون حاليا في المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة، موضحا أن الهدف الرئيسي من زراعة 3 مليون شجرة على مستوى المحافظات المصرية في عام 2023/24، وانجزوا 5.2 مليون شجرة على مستوى المحافظات.

وتابع: "العمل شغال على قدم وساق ولما نقول في تقليم لبعض الأشجار في محافظة الجيزة ده كان ناشئ عن حاجة مهمة وناقشنا مع المحافظة هذا الأمر، والوضع كان في أشجار كبيرة في السن تقادمت بدأت تسوس، وبدأ يتساقط منها فروع كبيرة ممكن سقوطها يؤثر على الناس أو السيارات وبالتالى حصل تنسيق مع محافظة الجيزة".