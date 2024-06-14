الاتحاد السكندرى بطلا لدورى السلة عقب الفوز على الأهلى (76-70)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 12:32 صباحاً - حصد فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة لقب بطولة دورى السلة عقب الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة (76-70) فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز فى ثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة للنادى الأهلى والتى على إثرها توج الفريق السكندرى اللقب للمرة السادسة عشر فى تاريخه.

‎وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

‎وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الأهلى بنتيجة 71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78.