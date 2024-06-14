نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن.



كما يتوجه المجلس القومى للمرأة بخالص التهنئة، لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على جموع الشعب المصري والأمه العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.