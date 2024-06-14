كشف ملابسات تضرر إحدى السيدات بتعرض نجلها لواقعة سرقة هاتفه المحمول بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" ، متضمناً إدعاء صاحبة الحساب بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلها بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/5/2024 تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (صيدلى "زوج الشاكية" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه أحد الأشخاص تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .