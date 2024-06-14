الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": سيدنا إسماعيل تعلم الحديث بالعربية من قبيلة جرهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 02:26 مساءً -

وتطرق الفيلم إلى نبع زمزم بأمر الله تحت قدمي الصغير إسماعيل بإذن الله، وقدوم قبيلة "جرهم" العربية، وطلبها من أمه هاجر مجاورة السكن في مكة، حيث الماء الشحيح في تلك المنطقة.

وأشار الفيلم إلى مرور السنوات وكبر إسماعيل عليه السلام، وتعلمه الحديث بالعربية من "جرهم" الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم عليه السلام زار ابنه ومعه التكليف العظيم، ألا وهو بناء الكعبة المشرفة.