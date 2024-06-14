حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان له: “بأصدق الأمنيات في هذه المناسبة الجليلة، ندعوا المولى عز وجل، أن يوفقه في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأن يكلل جهوده العظيمة بالنجاح والتوفيق، لينعم وطننا ومنطقتنا العربية بالأمن والسلام والاستقرار”.

كما تقدّم حسين زين بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء، وكبار رجال الدولة المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في جهودهم المتواصلة نحو التحديث والتطوير في مختلف المجالات، والمُضي قُدُمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، في ظل القيادة الواعية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجابهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية نحو جمهورية ديمقراطية حديثة، تُلبّي آمال وطموحات شعب مصر العظيم.