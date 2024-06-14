نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة نفذت حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالمساهمة فى أعمال التشجير بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج وتنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات اهلية وشباب من مختلف الأعمار استهدفت جميع المراكز والأحياء والقرى داخل المحافظتين وذلك فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وذلك ضمن أنشطة إدارات المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.

وتأتى هذه الحملات والأنشطة فى إطار جهود الدولة المصرية ووزارة البيئة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتماشيًا مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، إلى جانب جهود الوزارة فى تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.

كما قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى بتنفيذ العديد من حملات النظافة والتشجير بالمراكز والأحياء والقرى بمحافظة اسيوط بلغت ما يقرب من ٧٠ حملة نظافة وتشجير خلال العامين الماضيين وزراعة ما يقرب من ٧٠٠٠ الآف شجرة وذلك فى جميع مراكز محافظة أسيوط،، بالإضافة إلى إنه تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية من (محطات وسيطة) والمدعومة من قبل البرنامج الوطني حيث تم زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل تلك المحطات بمركزي ابو تيج وديروط كما شهدت حملات التشجير داخل المحافظة وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من 150000 شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظة اسيوط.

ومن ناحية اخرى قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتنفيذ العديد من حملات النظافة وزراعة ما يقرب من ٦٢٥٠ شجرة في جميع مراكز محافظة قنا، فضلًا عن دعم جامعة جنوب الوادي بعدد ۷۰۰ شجرة مثمرة وزينة خلال الإحتفالات السنوية بيوم البيئة العالمى، كما تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية المدعومة من قبل البرنامج بالمحافظة ومنها المحطة الوسيطة بمركز ابو تشت من خلال زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل المحطة وفى سياق متصل، شهدت المحافظة وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من ١٨٨ ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز محافظة قنا.