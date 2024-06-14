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أئمة وواعظات الأوقاف ببعثة الحج يكثفون دروس التوعية الدينية لحجاج البعثة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - كثف أئمة وواعظات الأوقاف ببعثة الحج الرسمية من دروس التوعية الدينية لحجاج بيت الله الحرام من البعثة المصرية، حيث أتموا شرح المناسك والإجابة على استفسارات الحجاج قبل التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم.
وسط تأكيد على أن تعظيم شعائر الحج يقتضي التركيز على الجوانب الإيمانية والروحية والأخلاقية، والإقبال على الله (عز وجل) بنفس صافية مطمئنة، وعلى الحجيج أن يغتنموا الفرصة، فلا يضيعوا وقتًا، وألا ينشغلوا بغير النسك والعبادة وأركان الحج، وألا يجادلوا ولا يماروا ولا يجهلوا، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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