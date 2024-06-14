نقيب الإعلاميين يهنئي الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري، وشعوب العالم أجمع، بالخير والسلام.



قال نقيب الإعلاميين في تهنئته للرئيس: “إذا نستقبل هذه الأيام المباركة بمزيد من القوة والعزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية، لبناء مصر الحديثة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن تحت قيادتكم الحكيمة”.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير للأمتين العربية والإسلامية، وأن تنعم بلدنا مصر الحبيبة الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية.