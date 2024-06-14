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الارصاد الجوية: غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 05:26 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

 

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

 

 

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 31، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.

  

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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