ضبط شخص بالمنيا يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات، مجموعة من إستمارات الإلتحاق بالكيان، مجموعة من نماذج إمتحانات فى مواد دراسية مختلفة، مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان، 4 أكلاشيهات، عدد من الكتب "مجهولة المصدر" التى يتم تدريسها بالكيان، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى العملية التعليمية بالكيان، (2) جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.