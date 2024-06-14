أخبار مصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر المدينة المنورة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 06:32 مساءً - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوى، والصلاة فيه،وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّى، وعدد من المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

2 الرئيس السيسى يغادر المدينة

 

 

الرئيس السيسى وأمين المدينة المنورة

الرئيس السيسى وأمير منطقة المدينة المنورة،

الرئيس السيسى يغادر المدينة المنورة 333

الرئيس السيسى يغادر المدينة المنورة 

 

الرئيس السيسى لدى مغادرته المدينة المنورة

الرئيس السيسى خلال مغادرته المدينة المنورة


 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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