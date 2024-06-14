بعثة الحج السياحي: إعادة 104 حجاج تائهين.. وتكثيف العمل لخدمة الحجاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 06:32 مساءً - أكد أيمن عبدالعظيم رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالبعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة؛ أن اللجنة نجحت في إعادة 104 حجاج تائهين إلى إقامتهم.

وأوضح أن اللجنة تعمل على مساعدة التائهين والذين فقدوا هويتهم أو كروت التعارف بهم أو معرفة مكان إقامتهم وتوصيلهم إلى حيث إقامتهم، وذلك بعد تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وكذا العمل على طمأنتهم بوجودهم لدى البعثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم، وكذا التواصل أيضا مع اللجان الفرعية الأخرى التي تغطي كامل المنطقة.

وقال عبدالعظيم، إن اللجنة تختص - أيضا - بمتابعة الحقائب المفقودة من الحجاج والتي يتم الإبلاغ بفقدها من الحاج أو التي يتم العثور عليها وذلك من خلال التنسيق مع مطار جدة والمدينة المنورة والسلطات السعودية والفنادق السعودية في هذا الشأن، واستلام الحقائب المفقودة والخاصة بحجاج السياحة.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة أسامة عمارة أن جميع الخيام التي سيقيم بها حجاج السياحة بعرفات مصنوعة من مواد مضادة للحريق ، ومزودة بأجهزة تكييف ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام طوال يوم عرفات للحجاج فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم .

وأضاف أن هناك إجراءات احترازية لضمان احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات وإحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء.