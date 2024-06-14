نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع لحوم الصدقات على أكثر من "250" ألف أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 هـ، للعام الثاني على التوالي، انتهاءً بالمستحقين والأولى بالرعاية في «واحة سيوة» أقصى شمال غرب مصر في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها عن ذبح 1000 عجل بلدي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024م انتهاء المرحلة الثالثة لقوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي استهدفت توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على أكثر من 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، وصلت إليهم قبل يوم عرفة لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد].

كانت قوافل «بيت الزكاة والصدقات» قد انطلقت مع أول أيام ذي الحجة 1445 لتوزيع لحوم الصدقات، التي تم اختبارها وفحصها تحت إشراف لجنة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» سوف يبدأ توزيع ما يقارب 500 طن لحوم في حملة صكوك الأضاحي علي المستحقين في جميع المحافظات وذلك بعد الانتهاء من ذبح 1000 عجل بقري وجاموسي بلدي و1000 خروف برقي، التي ستبدأ من بعد صلاة العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة يليها توزيع اللحوم طازجة في سيارات مجهزة بمبردات لتوزيعها على المستحقين والأولى بالرعاية في جميع المحافظات.

