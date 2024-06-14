القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 07:33 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال تعرض منزل في شتولا شمالي إسرائيل لأضرار عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر

وأعلن مسؤولون فلسطينيون بغزة، أن 15694 طفلا قتلهم الاحتلال ونحو 34 ألفا أصيبوا و3600 مفقودون تحت الأنقاض.

بينما أكد حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.