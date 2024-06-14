اتحاد المصريين بالسعودية: حجاجنا بصحة جيدة وملتزمون بالتعليمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، اليوم كان يوم التروية ووصل ليلة أمس جميع الحجاج لمدينة منى بمكة المكرمة، والتى شهدت أمطار استمرت لفترات طويلة أدت لانخفاض فى رجات الحرارة.

وأضاف عادل حنفى خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن معظم البعثات وصلوا وتم تفويجهم لعرفات استعدادا للوقفة الكبرى، وكان من ضمن تعليمات السعودية للحجيج عدم دخول الحافلات لمشعر إلا بالتنسيق الأمنى.

وأكد عادل حنفى أن الحجاج المصريين بصحة جيدة وملتزمون بشكل جميل، ولأول مرة نجد التاكسى الطائر يقلع من المشاعر المقدسة، لافتا إلى أنه تم طلاء منطقة عرفات بمادة بلاستيكية وإمدادها برشاشات لرش الحجاج بالمياه، موضحا أنه سيتم نزول الحجيج غدا من عرفات للمزدلفة بعد صلاة المغرب والعشاء.