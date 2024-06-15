نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميدة طب جامعة حلوان: مستشفياتنا جاهزة على مدار الساعة خلال عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة رشا رفاعي عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، عن استعدادات مكثفة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وصرحت عميدة كلية الطب جامعة حلوان "لموقع دوت الخليج" بأن جميع المستشفيات الجامعية، بما في ذلك مستشفى بدر، جاهزة تمامًا لتلبية احتياجات المرضى على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

الجاهزية الكاملة للمستشفيات:

أوضحت الدكتورة أن فرق العمل بالمستشفيات قد قامت بمراجعة شاملة لجداول التشغيل لضمان توافر الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التمريض والفنيين والإداريين. أكدت أن أقسام الطوارئ والرعاية المركزة ستعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ خلال فترة العيد.

الخدمات اللوجستية والدعم الفني:

أضافت الدكتورة رشا الرفاعي أن الاستعدادات لم تقتصر فقط على الكوادر البشرية، بل شملت أيضًا التأكد من كفاءة واستعداد سيارات الإسعاف وكافة الأقسام الخدمية مثل قسم الأشعة، المختبرات، وبنك الدم. تعمل هذه الأقسام على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات اللازمة بسرعة وفعالية، مما يعزز من قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

الإشراف والمتابعة:

وفي إطار حرص إدارة المستشفيات على تقديم أفضل الخدمات، أكدت الدكتورة عميدة كلية الطب أنه سيتم تنفيذ جولات يومية من قبل الإدارة خلال فترة الإجازات. تهدف هذه الجولات إلى متابعة سير العمل، التعامل مع أي مستجدات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الفرق الطبية والإدارية. يعكس هذا النهج التزام جامعة حلوان بتقديم خدمات صحية متميزة حتى في أوقات العطلات الرسمية.

التنسيق مع الجهات المعنية:

كما أشارت الدكتورة رشا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان توفير الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية. هذا التعاون يساهم في تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ، ويساعد في تقديم الرعاية المثلى للمرضى خلال هذه الفترة.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار التزام جامعة حلوان بتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى في جميع الأوقات، وخاصة خلال فترات الإجازات التي تشهد زيادة في عدد الحالات الطارئة. تعكس هذه الجهود التفاني والإصرار على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان راحة وسلامة جميع المرضى والزوار.

تؤكد جامعة حلوان من خلال هذه الإجراءات أنها قادرة على مواجهة أي تحديات طارئة، وأنها مستعدة دائمًا لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمجتمع، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية الجامعية.