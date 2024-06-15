أخبار مصرية

رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية مساء اليوم /الجمعة/، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لآداء الركن الأعظم من الحج.

 

 

وأوضح رئيس البعثة - فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة - أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة، تلقت إخطارات من جميع المشرفين والمسئولين عن عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات، التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.

 

وأكد أن الموقع الجديد والمتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذى يتوسطه مواقف للحافلات؛ سيساعد - بمشيئة الله تعالى - على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة، لافتا إلى أن الحجاج سيستقلون الحافلات عقب آذان العصر بنحو ساعة ونصف؛ استعدادا للنفرة من عرفات الى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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