نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس يوم عرفة وعيد الأضحى: توقعات درجات الحرارة ونهاية الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم عرفة وعيد الأضحى، ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب المحافظات حاليًا.

طقس اليوم السبت

أوضحت الدكتورة منار غانم خلال لقائها مع نورهان خفاجي مراسلة برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن طقس يوم عرفة سيكون شديد الحرارة في كافة الأنحاء، حيث يُعتبر اليوم ذروة الموجة الحارة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

توقعت غانم أن تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 43 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في الصعيد إلى 48 درجة.

أما الأماكن الساحلية، فسجلت أقل قيم درجات الحرارة. أشارت أيضًا إلى نشاط الرياح ليلًا، مما يساعد في تلطيف الأجواء.

موعد انتهاء الموجة الحارة

أكدت الدكتورة غانم أن الموجة الحارة ستنتهي بدءًا من غد الأحد، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية. من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة في أول أيام عيد الأضحى إلى 38 درجة.

حثت غانم المواطنين على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية والقبعات للحماية من الحرارة.