نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حريات الصحفيين المصريين” تتضامن مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه بعد الحكم بحبسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن كامل تضامنها مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه الصادر بحقها حكم ابتدائي بالحبس من محكمة أردنية لمدة سنة، بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويضه عن نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وطالبت اللجنة بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة، خاصة أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة" في موقع الناشر يوم 28 أبريل الماضي، ووثّقت خلاله قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل صميم عملها كصحفية.

ورفضت اللجنة كل الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم المعلبة لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع كل الصحفيين المصريين، والصحفيين العرب، والصحفيين في كل دول العالم، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق دون خوف.

ووجّهت التحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي مازال صامدًا وهو يقاوم آلة الحرب الصهيونية المجرمة منذ ما يقرب الـ 9 أشهر وسط صمت، وتواطؤ عربي ودولي.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جددت اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي، كما تجدد مطالب النقابة بإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.

وجددت اللجنة مطالبها بإخلاء سبيل كل المقبوض عليهم في قضايا التضامن مع فلسطين في كل المناسبات، بما فيها مباريات كرة القدم.