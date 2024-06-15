مصر تتصدر 3 منتخبات عربية فى أفريقيا وضعت قدماً بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 04:29 مساءً - انتهت أول 5 جولات من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبدأت تتضح ملامح نتائج بعض المجموعات، على الرغم من أنه لا تزال هناك جولات من المنافسة.

وقدم منتخب مصر مسيرة جيدة جدا حتى الآن خلال مسيرته بالتصفيات الأفريقية خلال مجموعته، حيث استهل مشواره في التصفيات بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، في الجولة الأولى، ليحقق بعدها فوزا ثمينا على سيراليون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تغلب على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من مضيفه منتخب غينيا بيساو فى لقاء الجولة الرابعة.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى للتصفيات، رصيد 10 نقاط، تليه غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن سيراليون التي تحتل المركز الرابع بنفس الرصيد، وحل المنتخب الإثيوبي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، تليه جيبوتي فى المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

على الصعيد العربي، يعد المنتخب السوداني من المفاجآت السارة في تصفيات المونديال، حيث يسير صقور الجديان بثبات نحو تحقيق معجزة حقيقية، وبعد 4 مباريات حصد السودان 3 انتصارات أهلته لتصدّر مجموعته بـ10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويتقدم السودان على المنتخب السنغالي في الترتيب، مقدما مستويات باهرة على الرغم من أن الدوري متوقف منذ سنتين بفعل الحرب.

وفي التصفيات الأفريقية تألق منتخب جزر القمر الذى أصبح وفيا لشراسته فى منافسة كبار القارة، حيث يتصدر المجموعة التاسعة بتسع نقاط بالتساوي مع المنتخب الغاني، وحقق القمريون ثلاثة انتصارات وهزيمة، ويحلمون بمواصلة المغامرة بنجاح لتحقيق الحلم الكبير على الرغم من حداثة منتخبهم.

وجاءت ترتيب المجموعات التسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والذي يكون نحو ما يلي:

ترتيب المجموعة الأولى

مصر 10 نقاط.

غينيا بيساو 6 نقاط.

بوركينا فاسو 5 نقاط.

سيراليون 5 نقاط.

اثيوبيا 3 نقاط.

جيبوتي نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

السودان 10 نقاط.

السنغال 8 نقاط.

الكونغو الديمقراطية 7 نقاط.

طوغو 3 نقاط.

جنوب السودان 2 نقطة.

موريتانيا نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة

رواندا 7 نقاط.

جنوب أفريقيا 7 نقاط.

البنين 7 نقاط.

ليسوتو 5 نقاط.

نيجيريا 3 نقاط.

زيمبابوي 2 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

الكاميرون 8 نقاط.

ليبيا 7 نقاط.

الرأس الأخضر 7 نقاط.

أنجولا 6 نقاط.

موريشيوس 4 نقاط.

ايسوتنى 0 نقاط.

المجموعة الخامسة:

المغرب 9 نقاط.

تنزانيا 6 نقاط.

النيجر 3 نقاط.

زامبيا 3 نقاط.

الكونغو 0 نقاط.

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار 10 نقاط.

الجابون 9 نقاط.

بوروندي 7 نقاط.

كينيا 5 نقاط.

جامبيا 3 نقاط.

سيشيل 0 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة

الجزائر 9 نقاط.

موزمبيق 9 نقاط.

بوتسوانا 6 نقاط.

غينيا 6 نقاط.

أوغندا 6 نقاط.

الصومال 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة

تونس 10 نقاط.

ناميبيا 8 نقاط.

ليبيريا 7 نقاط.

مالاوي 6 نقاط.

غينيا الإستوائية 3 نقاط.

ساو تومي 0.

ترتيب المجموعة التاسعة

جزر القمر 9 نقاط.

غانا 9 نقاط.

مدغشقر 7 نقاط.

مالي 5 نقاط.

إفريقيا الوسطى 4 نقاط.

تشاد 0 نقاط.