عاجل- أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة القاهرة

عيد الأضحى المبارك هو من أهم الأعياد في الإسلام، وتُعد صلاة العيد من الشعائر الدينية التي يحرص المسلمون على أدائها. تُقام صلاة عيد الأضحى في أماكن متعددة، منها المساجد الكبيرة، والمصليات المفتوحة، والساحات العامة التي تتسع لأعداد كبيرة من المصلين. يجتمع المسلمون في هذه الأماكن لأداء صلاة العيد في جماعة، معبرين عن وحدتهم وتضامنهم في هذه المناسبة الروحية.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة القاهرة



خصصت محافظة القاهرة 257 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المباركيوم الأحد 16 يونيو 2024 في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

وتشمل أبرز ساحات الصلاة ما يلي:

جامع الحسين.

الجامع الأزهر.

جامع عمرو بن العاص.

جامع الفتح برمسيس.

جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

مسجد السيدة زينب.

مسجد السيدة نفيسة.

مسجد السلطان حسن.

مسجد بلال بن رباح المقطم.

مسجد منارة الإسلام المقطم.

مسجد الفردوس حدائق المعادي.

مسجد السلطان الحنفي بالسيدة.

مسجد سيدي علي زين العابدين بالسيدة.

مسجد الفاروق بالمعادي.

مسجد عبدالمنعم رياض كوتسيكا.

مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش.

مسجد التقوى الطوب الرملي.

مسجد السلام مدينة نصر.



وتحرص مديرية الأوقاف على: