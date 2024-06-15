نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحد أدنى 260 درجة.. شروط التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأوضحت، أن الحد الأدنى للقبول ب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ٢٦٠ درجة بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة لنفس العام ٢٠٢٤ والاولوية للأعلى مجموعًا.

أشارت الشركة، إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونى الشركة عبر الرابط www.gcwc.com.eg اعتبارا من يوم 11-7-2024، وبالنسبة لطلاب الإعدادية الأزهرية دفعة 2024 فسيتم قبول نسبة 5٪ فقط من إجمالي الطلاب المقبولين بالمدرسة.

شروط الالتحاق بمدرسة مياة الشرب والصرف الصحي

-يشترط أن يجتاز الطالب قبل التحاقه اختبارات القدرات التحريرية بنسبة ٦٠٪

الحضور في مواعيد اختبارات القدرات التحريرية

-اجتياز المقابلات الشخصية على الموقع الرسمى للشركة على نفس الرابط الموضح عالية

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب

-صورة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024

-بيان نجاح للصف الثانى+بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب على الإعدادية

-صورة بطاقة ولى الأمر

-صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر

-صورة شهادة الميلاد