وزارة الهجرة تدعو أبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:35 مساءً - في إطار التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم الضارب في عمق جذور الوطن ومشاركتهم في التضحية من أجله بغض النظر عن إقامتهم خارجه، تدعو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له، حتى أصبحت مصر في مصاف دول العالم كقوة حقيقية بشعبها وأبطالها.

وهذا على أن تكون مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاحتفاء بشكل يختلف عن كل عام، على نحو يبرز ويسجل لإسهامات أهلنا بالخارج في الحروب التي مرت بها مصر، ومن ثم تدعوكم وزارة الهجرة إلى إرسال صور وحكايات ورسائل ومقاطع فيديو مسجلة لهم أو لأي فرد من أفراد عائلاتهم موثقة باسم أصحابها ممن كانوا يوما ما من هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في حروب تلك الفترة، وأي أوراق تثبت مشاركتهم والتعرف عليهم، آملين أن يصلنا مادة فيلمية ووثائقية تكفي لإعداد فيلم عن تلك البطولات للمصريين في الخارج وإن لم يتسني ذلك، فيمكن إبراز البطولات بشكل مستقل خلال الاحتفالية المرتقبة وذلك من خلال التسجيل وملء البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

https://forms.gle/BUDpup8XBQ3fhBmP8

مع خالص تقدير وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج