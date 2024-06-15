أحمد فايق: أكثر من 2 مليون حاج بالأراضى المقدسة تجمعهم لغة التقرب إلى الله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:36 مساءً - عبر الإعلامي أحمد فايق، عن شعوره بالسعادة لأداء فريضة الحج والوقوف وسط ملايين الحجاج الذين جاءوا من كل مكان في العالم للتقرب إلى الله، قائلا: "أكثر من 2 مليون حاجة يدعون إلى الله بالرحمن والمغفرة وربنا يرحمنا ويغفر لنا جميعا".

وتمنى أحمد فايق، خلال رسالته المذاعة على قناة دي ام سي، الدعاء لجميع المسلمين أنهم يذوقوا إحساس الحج والوقوف على جبل عرفه، قائلا: "لو ربنا بيحب حد يوجده في هذا المكان وأي مكان قريب من الله وربنا يطبطب على قلوب كل المسلمين والعالمين وربنا يغفر لنا"، مطالبا بالإكثار من أدعية الاستوداع، مؤكدا أن الحجاج تجمعهم لغة واحدة هي لغة التقرب إلى الله.

وأجرى لقاء مع الدكتور محمد عبودة المتخصص في مرصد الأزهر، الذي ابتهل بباقة من أفضل الأدعية في يوم عرفة، وأضاف قائلا: "يهون هذه الظروف الجوية الصعبة أن الله اختارنا لأداء فريضة الحج وربنا يباهي بأهل السماء أهل الأرض واحنا جايين في البلد الحرام وجايين في أحب بلاد الله إلى الله وأفضل بقع الأرض ونتمنى من الله حفظ بلادنا والعالم وأن نعيش في سلام ونتمنى يحفظ بلادنا والعالم ولا يعيد الحجاج الا بذنب مغفور".