سويسرا تكتسح المجر بثلاثية فى يورو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:36 مساءً - تغلب منتخب سويسرا على نظيره المجرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت، على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة فى ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

مباراة المجر ضد سويسرا

وسجل كوادو دواه الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول واحتسبه الحكم بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو VAR، ثم أضاف زميله مايكل أيبشير الهدف الثاني في الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحقق دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر، ونجم خط وسط فريق ليفربول رقما مميزا باعتباره أصغر قائد في تاريخ كأس أمم أوروبا، عن عمر 23 عاماً و7 أشهر و21 يوماً، بعدما حمل شارة قيادة المجر .

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب المجري، في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب بارناباس فارجا، في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وأختتم بريل إيمبولو، ثلاثية منتخب سويسرا، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وحصد سويسرا أول 3 نقاط في المجموعة الأولى، ليحتصل الوصافة بالتساوي مع ألمانيا، صاحبة الصدارة بفارق الأهداف، بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب اسكتلندا، أمس الجمعة في الافتتاح، بنتيجة 5 - 1.

وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمير- ريمو فريولير- جرانت تشاكا- دان ندوي.

الهجوم: دواه - إيبشير- روبن فارجاس.

بينما جاء تشكيل المجر كالآتي:

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

الدفاع: أتيلا سزالاي- ويلي أوربان- آدم لانج.

الوسط: بينديجوز بولا- آدم ناجي - دومينيك سوبوسلاي- رولاند سالاي.

الهجوم: بارناباس فارجا - أندرياس شافير- ميلوس كيركيز.

نظام بطولة يورو 2024

يشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف،وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.