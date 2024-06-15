دعاء مؤثر للإعلامي أحمد فايق من صعيد جبل عرفات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:36 مساءً - قال الإعلامي أحمد فايق، إن المشهد فى صعيد عرفات له جلال ولا يستطيع أحد أن يوصفه، لافتا إلى أن أكثر من مليونى حاج فى هذه الرقعة المباركة جاؤا يطلبوا رحمة الله.
وتابع خلال تغطية خاصة لفضائية "الناس"، من جبل عرفات: "ربنا يباهى أهل السماء بأهل الأرض، ربنا بيقول له أهل الأرض جاءوا من كل مكان طمعا فى رحمتى وهم لم يرونى".
وأضاف: "درجات الحرارة مرتفعة للغاية، ندعى الله أن يذوق الجميع هذا الأحساس، ولو ربنا بيحب أحد بيوجد فى هذا المكان ربنا يطبطب علينا جميعا ويغفر لنا جميعا فى هذا اليوم المبارك أذكركم ونفسي بالإكثار من أدعية الاستوداع (اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدًا غيرك)".
وتقدم شاشة قناة "الناس" تغطية خاصة اليوم السبت بمناسبة وقفة عرفات، وتنقل لكم فيها أجواء ومشاعر حجاج بيت الله الحرام من صعيد جبل عرفات.
وأعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".
ويشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.
وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.