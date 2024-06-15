دعاء مؤثر للإعلامي أحمد فايق من صعيد جبل عرفات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:36 مساءً - قال الإعلامي أحمد فايق، إن المشهد فى صعيد عرفات له جلال ولا يستطيع أحد أن يوصفه، لافتا إلى أن أكثر من مليونى حاج فى هذه الرقعة المباركة جاؤا يطلبوا رحمة الله.

وتابع خلال تغطية خاصة لفضائية "الناس"، من جبل عرفات: "ربنا يباهى أهل السماء بأهل الأرض، ربنا بيقول له أهل الأرض جاءوا من كل مكان طمعا فى رحمتى وهم لم يرونى".

وأضاف: "درجات الحرارة مرتفعة للغاية، ندعى الله أن يذوق الجميع هذا الأحساس، ولو ربنا بيحب أحد بيوجد فى هذا المكان ربنا يطبطب علينا جميعا ويغفر لنا جميعا فى هذا اليوم المبارك أذكركم ونفسي بالإكثار من أدعية الاستوداع (اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدًا غيرك)".