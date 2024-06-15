أحمد جودة - القاهرة - عاجل- موعد آذان المغرب في يوم عرفة في القاهرة وباقي المحافظات

يوم عرفة، يوم مبارك فاضل، يزداد فيه نبض الإيمان في قلوب المسلمين، وتتجه أنظارهم صوب خالقهم، راجين رحمته ومغفرته.

في هذا اليوم العظيم، تتلألأُ سماءُ الدعاء وتشرق شمسُ الخشوع، فيتضرع المسلمون إلى اللهِ سبحانه وتعالى بأدعية خالصة من القلوب، متضرعين إليه أنْ يغفر لهم ذنوبهم، ويقبل دعاءهم، ويحقق لهم آمالهم.

وقد ورد عن النبيِّ الكريم -صلى اللهُ عليه وسلم- فضلُ دعاءِ يومِ عرفة، فقال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة".

ومن أحب الأعمال إلى الله في يوم عرفة الصيام وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم السبت 15-6-2024 في محافظات مصر.

مواقيت صلاة المغرب في يوم عرفة 15 يونيو 2024 (السبت) في بعض المحافظات

المحافظة موعد آذان المغرب القاهرة 7:58 مساءً الإسكندرية 8:05 مساءً المنصورة 7:59 مساءً طنطا 8:00 مساءً الأقصر 7:43 مساءً أسوان 7:37 مساءً السويس 7:55 مساءً بورسعيد 7:56 مساءً الغردقة 7:40 مساءً شرم الشيخ 7:40 مساءً دمياط 7:58 مساءً الزقازيق 7:58 مساءً أسيوط 7:51 مساءً الفيوم 7:57 مساءً بني سويف 7:56 مساءً قنا 7:42 مساءً مرسى مطروح 8:17 مساءً

فضل صيام يوم عرفة

يُكفّرُ ذنوبَ السنةِ التي قبلَهُ والسنةَ التي بعدَهُ.

يضاعف الله فيه الأجر والمثوبة.

يجيب الله فيه الدعاءَ.

يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى.



أعمال مستحبة في يوم عرفة

الصيامُ.

الدعاءُ.

الذكرُ والتكبيرُ.

قراءةُ القرآنِ الكريمِ.

إخراجُ الصدقاتِ.

صلةُ الأرحامِ.



دعاءُ يومِ عرفة