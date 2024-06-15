3 ملايين جنيه غرامات فورية على محال الجزارة في الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اللحوم فى محلات الجزارة

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة؛ لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.





وأسفرت الحملات - وفقا لبيان اليوم السبت، عن فرض غرامات فورية تقدر بـ3 ملايين و295 ألف جنيه على المخالفين. وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

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