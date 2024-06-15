الرعاية الصحية: غرفة الطوارئ جاهزة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، اليوم السبت، أن غرفة الطوارئ المركزية التي يترأسها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، منعقدة في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الفترة (15-20) يونيو.





وأوضح بيان الهيئة أن المحاور الخمسة هي تكوين فرق الطوارئ وتحديد المهام، وتحديد مستشفيات الإخلاء والبالغ عددها 28 مستشفى بكافة محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان)، والتعامل مع حالات التخصصات الحرجة على سبيل المثال حالات «التسمم، الحروق، الغرق، إصابات العيون الحرجة، التدافع» وتجہیز فرق الانتشار السريع للتأمين الطبي والدعم الطارئ حال حدث أي طارئ، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأشار البيان، إلى تحديد المهام الأساسية لأعضاء الغرفة والتي تبدأ بانعقاد اجتماع بمقر رئاسة الهيئة بحضور المدير التنفيذي للهيئة ورئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية وبحضور كافة قيادات الهيئة، على أن تنعقد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات يوميًا بحضور أعضاء ممثلين عن الإدارات المعنية للمتابعة على مدار الساعة وإعداد تقرير يومي مفصل على مدار أيام الخطة.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتشكيل 6 غرف للطوارئ والأزمات بالأفرع التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الأعمال بمل محافظة يوميًا على مدار الساعة، على أن يترأس غرفة الطوارئ بالأفرع مدير الفرع وعضوية كل من مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، مدیر إدارة الرعاية الأولية، مدير إدارة الإمداد، مدير غرفة الطوارئ، مدير إدارة رضاء المنتفعين، مدیر إدارة نظم المعلومات، رئيس قسم الصيدلة، رئيس قسم التمريض، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة الجودة، مدير الإدارة الهندية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تشكيل غرفة الطوارئ والأزمات المركزية برئاسة الهيئة، وغرف فرعية بفروع الهيئة في المحافظات، يمثل خطوة حيوية ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لأي طارئ صحي يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات، ويعزز من جاهزية النظام الصحي وقدرته على تقديم الرعاية الفورية واللازمة للمواطنين، وبالتالي الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.