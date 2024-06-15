السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل، أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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