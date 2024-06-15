نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه مواقيت صلاة عيد الأضحى 2024.. اعرف مواعيدها في القاهرة والمدن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري عن مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في محافظة القاهرة. وأوضحت أن صلاة العيد ستبدأ في الساعة 6:18 صباحًا في القاهرة، وفي حدائق العاصمة في الساعة 6:16 صباحًا، وفي القاهرة الجديدة في الساعة 6:18 صباحًا، وفي مدينة بدر في الساعة 6:16 صباحًا.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يستعد المسلمون في مصر لأداء صلاة العيد يوم غدٍ الأحد 16 يونيو، وتزداد التساؤلات حول مواقيت الصلاة في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة القاهرة والمدن الجديدة.

تُعد صلاة عيد الأضحى من أبرز الشعائر الإسلامية التي تجسد روح الوحدة والتلاحم بين المسلمين، حيث يجتمعون لأدائها جماعيًا في المساجد والساحات العامة، مما يضفي أجواء من الفرحة والاحتفال على هذه المناسبة العظيمة.

في القاهرة والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، وغيرها، تم الإعلان عن مواعيد صلاة عيد الأضحى لتسهيل وصول المصلين وتنظيم الفعالية الدينية بما يليق بها. معرفة هذه المواقيت تُمكن المسلمين من التخطيط بشكل جيد.

صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

ووفق الهيئة، فإن صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة تكون الساعة 6:16 دقيقة وفي العبور الساعة 6:17 دقيقة، وفي السادس من أكتوبر الساعة 6:20 دقيقة وفي العاشر من رمضان الساعة 6:16 دقيقة

وفي سياق متصل، اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك للتسهيل على مواطنيها فتقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين وحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال.