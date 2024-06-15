فحص 1575 مواطنًا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

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جدة - نرمين السيد - قافلة طبية بالشرقية
وأوضح الدكتور هشام مسعود - في بيان اليوم السبت- أنه تم تنظيم القافلة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
وأشار إلى أن القافلة شملت 11 عيادة، بها مختلف التخصصات الطبية، وهي: "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
وأضاف أن القافلة قامت بتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
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