التحالف الوطني: توزيع وجبات ساخنة على الصائمين في أسوان «صور»

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني للعمل الأهلي

قامت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسوان، بتوزيع وجبات إفطار ساخنة على المواطنين الصائمين، وذلك يوم وقفة عرفات.





يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني الدائم لدعم المجتمع المصري، خاصةً بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وبهدف التخفيف عن الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الصيام بكل سهولة ويسر. وسيواصل التحالف الوطني جهوده خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الجهود المباركة.

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