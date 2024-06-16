محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

جدة - نرمين السيد - حرص محافظ الجيزة أحمد راشد، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.





وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود في جو يسوده الود والحب، مقدما التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

وأكد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وطالب رؤوساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين للقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي.

وأكد، أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظا على البيئة.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.