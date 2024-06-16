أهالي المطرية يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط فرحة كبيرة (صور)

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جدة - نرمين السيد - أهالي المطرية يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط فرحة كبيرة
وتحدث إمام صلاة العيد، عن فضل الأضحية في الإسلام، إلى جنب حث المصلين على زيارة الأقارب وصلة الأرحام، وسط ترديد المصلين لتكبيرات العيد.
وفي وقت سابق، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك قبل ساعات من أداء الصلاة بالمحافظات.
وقال المركز، إن من أهم السنن في عيد الأضحى الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد.
وأوضح، أنه يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»، كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».
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