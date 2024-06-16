«حياة كريمة» تشارك المواطنين احتفالاتهم في أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مؤسسة حياة كريمة

حرصت مؤسسة حياة كريمة، على مشاركة المصريين، احتفالات عيد الأضحى المبارك، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى ومساعدة الكثير من المواطنين، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.





شاركت مؤسسة حياة كريمة في احتفالات عيد الأضحى في مختلف محافظات مصر، من خلال تنظيم فعاليات تكبيرات العيد والتواجد في المحافظات أثناء صلاة العيد. قامت المكاتب الميدانية ومتطوعو المؤسسة بتوزيع الهدايا وإدخال البهجة على الأطفال في عدد من المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك. تأتي مشاركة حياة كريمة في احتفالات الأعياد ضمن جهود المؤسسة لترك أثر إيجابي طويل الأمد وتقديم الدعم بمختلف أشكاله للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات. وتؤكد هذه المشاركة الدور الريادي للمؤسسة في تحسين بنية الإنسان ودورها الفعال في جميع المناسبات والاحتفالات لتخفيف العبء على المواطن المصري وبث روح البهجة وإدخال السرور على وجوه المواطنين.

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