محافظ مطروح يتفقد الشاطئ العام ويتابع استقبال الأضاحي بالمجازر الحكومية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، "أول أيام عيد الأضحى"، الشاطئ العام بمدينة مرسى مطروح، مقدما التهنئة للعاملين على الشاطئ وأهالي مطروح وزائريها؛ بمناسبة العيد.





كما تفقد محافظ مطروح جاهزية الشاطئ، والوقوف على احتياجات رواده ومقترحاتهم، وكذلك متابعة أي شكاوى والرد عليها في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحي والإقبال الكبير على المحافظة مع بدء إجازة العيد. وتفقد المحافظ مجزر مرسى مطروح، يرافقه مدير عام مديرية الطب البيطري الدكتور عبد المجيد أبو شادى، ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعي الدكتورة دار السلام حسين، ومساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية المهندسة هند؛ لمتابعة استقبال أضاحي المواطنين بالمجازر الحكومية. وشهد محافظ مطروح نحر عدد من الأضاحي؛ 10 رؤوس عجول أهدتها إحدى الجمعيات الخيرية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة الثماني، منها ثلاثة رؤوس بمرسى مطروح.

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