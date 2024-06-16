بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وجاءت في برقية الأنبا إبراهيم إسحق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها إلى جميع قيادات الدولة، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".