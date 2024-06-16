مشاهد من رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى (صور)

جدة - نرمين السيد - الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على رمي الجمرات بمشعر منى، حيث شرع أكثر من 1.8 مليون حاج في أداء تلك المناسك، مبتدئين برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).





وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يتوجه الحجاج إلى أداء أعمال النحر، حيث يبدأون بذبح الهدي، ثم حلق رؤوسهم. كما يتوجه حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة في البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

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