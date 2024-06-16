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مشاهد من رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى (صور)

0 نشر
أحمد عبد الحفيظ 2024-06-16 12:25 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على رمي الجمرات بمشعر منى، حيث شرع أكثر من 1.8 مليون حاج في أداء تلك المناسك، مبتدئين برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يتوجه الحجاج إلى أداء أعمال النحر، حيث يبدأون بذبح الهدي، ثم حلق رؤوسهم.

كما يتوجه حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة في البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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